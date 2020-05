“Pensieri, parole e immagini al tempo del Covid”: bando di concorso a Calvi (Di martedì 5 maggio 2020) tempo di lettura: 3 minutiL’emergenza sanitaria che ci siamo trovati ad affrontare ha portato con sé molte emozioni negative (disorientamento, paura per il futuro, nostalgia, apatia, sentimenti di abbandono, etc..) e anche positive (spirito di iniziativa, solidarietà, compassione, etc..), risvegliando in molte persone la voglia di raccontarsi. Per tale motivo il Comune di Calvi ha deciso di indire un concorso che dia la possibilità a tutti i partecipanti di raccontare, attraverso opere personali, il proprio mondo al tempo del Covid19. L’Amministrazione Comunale di Calvi, guidata dl Sindaco Avv. Armando Rocco, ha pubblicato il bando del concorso COART19. Tale concorso ha come oggetto la produzione di elaborati artistici per far emergere riflessioni personali ed emozioni aventi come oggetto “la propria vita a seguito dell’emergenza ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 maggio 2020)di lettura: 3 minutiL’emergenza sanitaria che ci siamo trovati ad affrontare ha portato con sé molte emozioni negative (disorientamento, paura per il futuro, nostalgia, apatia, sentimenti di abno, etc..) e anche positive (spirito di iniziativa, solidarietà, compassione, etc..), risvegliando in molte persone la voglia di raccontarsi. Per tale motivo il Comune diha deciso di indire unche dia la possibilità a tutti i partecipanti di raccontare, attraverso opere personali, il proprio mondo aldel Covid19. L’Amministrazione Comunale di, guidata dl Sindaco Avv. Armando Rocco, ha pubblicato ildelCOART19. Taleha come oggetto la produzione di elaborati artistici per far emergere riflessioni personali ed emozioni aventi come oggetto “la propria vita a seguito dell’emergenza ...

quartobloccoRo : RT @DreamRo57048793: .......in pensieri, parole, opere ed 'omissioni'........ - LucaMe17 : RT @DreamRo57048793: .......in pensieri, parole, opere ed 'omissioni'........ - DreamRo57048793 : .......in pensieri, parole, opere ed 'omissioni'........ - amyrmia7x : RT @Anonimata_Mente: Sono diventata brava a soffocare pensieri, parole, me stessa. - unavailable_Fil : RT @Anonimata_Mente: Sono diventata brava a soffocare pensieri, parole, me stessa. -

Ultime Notizie dalla rete : “Pensieri parole La scrittrice nigeriana Chimamanda Adichie: «Il femminismo? Senza gli uomini è una rivoluzione a metà» Sette del Corriere della Sera