Paul Gascoigne viola lockdown per andare a bere/ Lasciato dalla fidanzata Wendy Leech

andrea_pecchia : Paul #Gascoigne, capitano di lungo sorso #5maggio - FQMagazineit : Paul Gascoigne, “l’ex giocatore della Lazio lasciato dalla fidanzata perché ha violato la quarantena per andare a b… - etilismoobarba1 : @GascoigneGazza @makkox #fase2 L'ex calciatore, ed etilista conclamato, Paul Gascoigne ci indica la via... Invad… - clubdoria46 : #Coronavirus, il solito #Paul #Gascoigne... - ilvalentini : -

Ultime Notizie dalla rete : Paul Gascoigne

Di nuovo guai per Paul Gascoigne. L’ex calciatore della Nazionale inglese, che in passato ha giocato anche in Italia, e per la precisione alla Lazio tra 1992 e 1995, è spesso finito al centro del goss ...L'ultima di Paul Gascoigne, ex giocatore della Lazio e della nazionale inglese, arriva in tempo di Coronavirus. Avrebbe infatti violato il lockdown britannico per recarsi in un "pub clandestino", nel ...