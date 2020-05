“Mascherina 1522”: il messaggio in codice per denunciare la violenza domestica in farmacia (Di martedì 5 maggio 2020) “Mascherina 1522”: il messaggio in codice contro la violenza domestica “Voglio una mascherina 1522″: basterà pronunciare questa frase al farmacista, per denunciare una violenza domestica”: lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ha aderito all’iniziativa lanciata il 26 marzo scorso dall’associazione di attiviste “Staffetta democratica” e ispirata al caso spagnolo, dove alle donne basta entrare in una qualsiasi farmacia e pronunciare il codice “Mascherina19” per lanciare l’allarme e indicare la situazione di emergenza, in un periodo in cui spesso si vive a stretto contatto con i propri aggressori per via delle misure di lockdown. In Italia il sistema è pressoché lo stesso, ma il codice cambia: è quello del numero europeo dei centri ... Leggi su tpi (Di martedì 5 maggio 2020) “Mascherina 1522”: ilincontro la“Voglio una mascherina 1522″: basterà pronunciare questa frase al farmacista, peruna”: lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ha aderito all’iniziativa lanciata il 26 marzo scorso dall’associazione di attiviste “Staffetta democratica” e ispirata al caso spagnolo, dove alle donne basta entrare in una qualsiasie pronunciare il“Mascherina19” per lanciare l’allarme e indicare la situazione di emergenza, in un periodo in cui spesso si vive a stretto contatto con i propri aggressori per via delle misure di lockdown. In Italia il sistema è pressoché lo stesso, ma ilcambia: è quello del numero europeo dei centri ...

