Lascia l’auto per strada e scappa dal posto di blocco: “Mi vogliono picchiare” (VIDEO) (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Fermato, dopo un breve inseguimento, un giovane di 21 anni si è dato alla fuga – a piedi – per sfuggire al controllo degli agenti di Polizia. E’ successo lo scorso sabato, 2 maggio, sulla linea di confine di Napoli Est tra il quartiere Barra ed il comune di San Giorgio a Cremano. Quando un semplice posto di blocco ha causato l’impensabile. Sono quasi le 19, mentre nel Duomo di Napoli il sangue di San Gennaro sta per sciogliersi, nella periferia orientale della città si consuma un evento alquanto rocambolesco. Il ventunenne L.E. sta probabilmente rientrando nella sua abitazione quando su via Repubbliche Marinare, l’arteria stradale che collega i quartieri Barra e San Giovanni a Teduccio con i comuni del vesuviano, gli viene imposto l’alt da una pattuglia della Polizia di Stato, ... Leggi su anteprima24 Lascia l’auto davanti casa dei genitori e scompare nel nulla : paura per una 26enne

Le Professoresse lasciano l’Eredità e annunciano l’autosospensione dal programma

Coronavirus - Io Resto a Casa : per lasciare il comune di residenza serve il modulo per l’autocertificazione. Ecco come fare (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Fermato, dopo un breve inseguimento, un giovane di 21 anni si è dato alla fuga – a piedi – per sfuggire al controllo degli agenti di Polizia. E’ successo lo scorso sabato, 2 maggio, sulla linea di confine di Napoli Est tra il quartiere Barra ed il comune di San Giorgio a Cremano. Quando un semplicediha causato l’impensabile. Sono quasi le 19, mentre nel Duomo di Napoli il sangue di San Gennaro sta per sciogliersi, nella periferia orientale della città si consuma un evento alquanto rocambolesco. Il ventunenne L.E. sta probabilmente rientrando nella sua abitazione quando su via Repubbliche Marinare, l’arteriale che collega i quartieri Barra e San Giovanni a Teduccio con i comuni del vesuviano, gli viene iml’alt da una pattuglia della Polizia di Stato, ...

IaIuce : @Dio Tutti a guardare il dito e nessuno che guarda la luna. Il tassista che lascia incustodita l’auto per riprender… - Antorco66 : @CliffBurton8256 Ma mica per la fila Piè, tra l’altro è il drive dove fai tutto dall’auto, ma la voglia di mangiare… - accusatiomanif : Un vantaggio poco considerato dell’indossare le mascherine: se un’auto ti lascia attraversare la strada non devi pi… - gigg8 : Carlo Conti lascia il lavoro in banca per dedicarsi allo spettacolo. ?? Gli va bene. ? Steve Jobs lascia l’universit… - _Alenyx_ : IL PROBLEMA DELLE MALATTIE VIRALI ESISTE DA SEMPRE E LE CAUSE SONO SEMPRE LE STESSE: L’UOMO CHE NON LASCIA IN PACE… -

Ultime Notizie dalla rete : Lascia l’auto Coronavirus, revisione auto: scadenze tollerate fino ottobre. Ecco cosa sapere Corriere della Sera