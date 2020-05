La fuga di gas, poi l’esplosione violentissima. Tra i feriti anche un bimba (Di martedì 5 maggio 2020) fuga di gas con esplosione poco dopo le 20 in una palazzina in via Carissimi, nel centro storico di Marino (Roma). Tre persone, due donne e una bambina estratte vive dalle macerie dai Vigili del Fuoco, sono rimaste ferite: la piccola di 4 anni e la madre 31enne sono state trasportate all’ospedale di Frascati per ferite lievi. Più grave, invece, a quanto si apprende, una donna di circa 50 anni di origini romene che è stata trasferita all’ospedale Sant’Eugenio. Concluse le ricerche dei soccorritori: inizialmente si era infatti sparsa la voce di una quarta persona sotto le macerie che però, come si è appreso in seguito, non era presente nell’edificio. I Vigili del fuoco hanno continuato a lavorare per mettere in sicurezza tutta l’area coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Marino e della compagnia di Castel ... Leggi su caffeinamagazine PALAZZINA ESPLOSA PER FUGA DI GAS A MARINO/ Roma - 3 persone estratte vive da macerie

