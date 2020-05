“Il tunnel dell’eroina…”. Taylor Mega torna a farsi vedere. E la confessione è choc (Di martedì 5 maggio 2020) Da qualche tempo Taylor Mega è uscita dalle scene. L’influencer ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, conosciuta per il suo fisico statuario era una delle ospiti fisse dei programmi di Barbara D’Urso, ma dopo la lite sulla ‘famosa’ foto con il dito medio alzato davanti a una camionetta della polizia la conduttrice aveva deciso di non invitarla più. A quel punto la Taylor l’aveva sbugiardata, spiegando che in realtà la decisione era stata già presa da lei e la scena fatta dalla D’Urso era stata solo una farsa. “È un mese che mi rompono il ca**o di andare in tv e io non ci voglio andare perché sto lavorando ad altri progetti, – aveva detto Taylor in una diretta Instagram – oggi mi chiamano e mi dicono ‘vieni per cortesia? Vieni e fai la dichiarazione che per un po’ non vai ... Leggi su caffeinamagazine Il Coronavirus e la speranza per il futuro : “Il momento è difficile - ma passerà : usciremo dal tunnel e tra qualche mese torneremo a vivere come prima” (Di martedì 5 maggio 2020) Da qualche tempoè uscita dalle scene. L’influencer ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, conosciuta per il suo fisico statuario era una delle ospiti fisse dei programmi di Barbara D’Urso, ma dopo la lite sulla ‘famosa’ foto con il dito medio alzato davanti a una camionetta della polizia la conduttrice aveva deciso di non invitarla più. A quel punto lal’aveva sbugiardata, spiegando che in realtà la decisione era stata già presa da lei e la scena fatta dalla D’Urso era stata solo una farsa. “È un mese che mi rompono il ca**o di andare in tv e io non ci voglio andare perché sto lavorando ad altri progetti, – aveva dettoin una diretta Instagram – oggi mi chiamano e mi dicono ‘vieni per cortesia? Vieni e fai la dichiarazione che per un po’ non vai ...

cristinascat10 : RT @Rosy72mex: @BarbaraZanesi @Margher15344295 Ormai hanno perso il lume della ragione, in ogni post o notizia inseriscono Demet o Can, non… - Rosy72mex : @BarbaraZanesi @Margher15344295 Ormai hanno perso il lume della ragione, in ogni post o notizia inseriscono Demet o… - AmritaEdizioni : Che cos'è il disturbo da stress post-traumatico? Ne parliamo con il dottor Daniel Dufour. - _lallero_serena : Il punto non è Alfonso Signorini ancora alla conduzione con Pupo. Il punto è: DAVVERO VOLETE RIENTRARE IN QUESTO TU… - giuno73 : RT @carlakak: Forza Italia, il partito del nano criminale ladro evasore delinquente naturale, chiede di sostituire il Ministro della scuola… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il tunnel Coronavirus, Brusaferro: «Se l’epidemia è sotto controllo lo capiremo a inizio aprile» Living