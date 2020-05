Il Financial Times elogia Zaia. Salvini: “Invidioso? Semmai orgoglioso” (Di martedì 5 maggio 2020) “Luca Zaia è un amico, un leghista, è stato un grande ministro ed è un grande governatore. Per me è motivo di gioia e orgoglio che, in Italia e nel mondo, un amministratore della Lega sia amato e stimato”. Il segretario della Lega Matteo Salvini commenta con il quotidiano online Affaritaliani.it l’articolo di oggi del Financial Times che parla della stella di Salvini “offuscata” e di Zaia come “astro nascente”. Salvini: “Un leader non ha paura di quelli bravi” “Un leader – prosegue il numero uno del Carroccio – non deve avere paura di sostenere e veder crescere gente in gamba e migliore di lui, chi si circonda di gente da poco o di signorsì non aiuta se stesso né l’Italia”, sottolinea il segretario della Lega. “Lavoriamo per garantire lavoro e futuro si ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - Financial Times : Zaia “astro nascente” - “minaccia” per Salvini

Il ‘Financial Times’ loda Luca Zaia : “L’astro nascente della Lega che offusca Salvini”

Zaia supera Salvini nel gradimento dei leghisti e per il Financial Times è l’astro nascente (Di martedì 5 maggio 2020) “Lucaè un amico, un leghista, è stato un grande ministro ed è un grande governatore. Per me è motivo di gioia e orgoglio che, in Italia e nel mondo, un amministratore della Lega sia amato e stimato”. Il segretario della Lega Matteocommenta con il quotidiano online Affaritaliani.it l’articolo di oggi delche parla della stella di“offuscata” e dicome “astro nascente”.: “Un leader non ha paura di quelli bravi” “Un leader – prosegue il numero uno del Carroccio – non deve avere paura di sostenere e veder crescere gente in gamba e migliore di lui, chi si circonda di gente da poco o di signorsì non aiuta se stesso né l’Italia”, sottolinea il segretario della Lega. “Lavoriamo per garantire lavoro e futuro si ...

HuffPostItalia : Salvini ha un nemico nella Lega: Zaia. Se ne accorge anche il Financial Times - repubblica : Luca Zaia secondo il Financial Times: 'Astro nascente della Lega che offusca Salvini' [di MONICA RUBINO] [aggiornam… - giornalettismo : Aria di tempesta in casa #Lega? Per ora no, ma anche il #FinancialTimes come i #Sondaggi conferma che il gradimento… - Angelika666969 : RT @MarcoSanavia1: Per riconoscere il valore di Zaia ci vuole il Financial Times. Da noi infatti si loda il modello Riace. - MarroneCaterina : RT @LaVeritaWeb: L'editorialista del Financial Times Wolfgang Munchau: «Non avete fatto altro che approvare norme che vi danneggiano o non… -