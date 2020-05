FCA subisce impatto Covid-19 | conti 1° trimestre in rosso

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – FCA chiude il 1°con risultati che riflettono gli impatti del-19. E’ la stessa casa d’auto a dirlo, annunciando una perdita netta di 1,7 miliardi di euro ed una perdita netta adjusted, di 0,5 miliardi di euro. L’del-19, che si vede sulle consegne globali attestatesi a 818.000 unità, in calo del 21% per la sospensione temporanea della produzione e la caduta della domanda a livello globale, mentre i ricavi sono scivolati del 16% a 20,6 miliardi. Nonostante l’effetto delle misure di contenimento, il Gruppo ha conseguito un EBIT adjusted positivo pari a 0,1 miliardi di euro, in particolare il Nord America registra un EBIT adjusted di 0,5 miliardi di euro con margine al 3,8%. Il Free cash flow industriale è negativo per 5,1 miliardi, con unnegativo del capitale di funzionamento pari a 3,5 ...