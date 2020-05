Demolition Man 2 in preparazione, Sylvester Stallone: "Sarà fantastico" (Di martedì 5 maggio 2020) Sylvester Stallone annuncia via social la messa in produzione del sequel del cult sci-fi degli anni '90 Demolition Man. Sylvester Stallone ha confermato l'arrivo di Demolition Man 2 nel corso di un q&a su Instagram coi fan, anticipando che il sequel targato Warner Bros. Sarà fantastico. La notizia di un sequel di Demolition Man, sci-fi action del 1993 diretto da Marco Brambilla, era da tempo nell'aria. Stallone ha confermato che il film è ormai sulla rampa di lancio e l'avvio della lavorazione non è lontano: "Credo che ci siamo. Ci stiamo lavorando proprio ora con Warner Brothers e sembra fantastico, così dovremmo esserci. Accadrà a breve." Sylvester Stallone con i capelli bianchi: l'attore svela il nuovo look Il primo ... Leggi su movieplayer Demolition Man : Sandra Bullock spiega l'uso delle tre conchigliette (Di martedì 5 maggio 2020)annuncia via social la messa in produzione del sequel del cult sci-fi degli anni '90Man.ha confermato l'arrivo diMan 2 nel corso di un q&a su Instagram coi fan, anticipando che il sequel targato Warner Bros.. La notizia di un sequel diMan, sci-fi action del 1993 diretto da Marco Brambilla, era da tempo nell'aria.ha confermato che il film è ormai sulla rampa di lancio e l'avvio della lavorazione non è lontano: "Credo che ci siamo. Ci stiamo lavorando proprio ora con Warner Brothers e sembra, così dovremmo esserci. Accadrà a breve."con i capelli bianchi: l'attore svela il nuovo look Il primo ...

Noovyis : (Demolition Man 2 in preparazione, Sylvester Stallone: 'Sarà fantastico') Playhitmusic - - ocraMCampagna : Il modo migliore per iniziare la giornata! Grande #sly ?????? #DemolitionMan2 #stallone - Horror_Magazine : Demolition Man: Warner Bros. è al lavoro sul sequel del film - brema82 : @Il_Paradroide Sono affezionato all'originale. Non sono mai stato un grande frequentatore delle sale cinematografi… - cineblogit : Demolition Man 2: Silvester Stallone conferma il sequel -