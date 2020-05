De Micheli: “Fase 2 sotto controllo, no assalto a treni e bus” (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Una mobilità sempre più integrata, “verticale”, con tutti i mezzi pubblici impegnanti a garantire le distanze di sicurezza, ma anche mobilità dolce, specie in città, con le bici protagoniste assolute, tanto da prevedere incentivi fino a 500 euro per il loro acquisto. Così la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, spiega in un’intervista a Repubblica, la fase 2 dei Trasporti, iniziata con la parziale riapertura del Paese il 4 maggio. La ripartenza di treni, bus e metro nei grandi centri urbani è andata tutto sommato bene: non ci sono stati assalti o code, tutti i passeggeri hanno rispettato l’obbligo di indossare le mascherine e i maker per le distanze affissi su bus, tram, metro e nelle stazioni sembrano aver funzionato. “La fase 2 è sotto controllo”, dice De Micheli, chiarendo ... Leggi su quifinanza Coronavirus - De Micheli : “Fase 2 trasporti? All’inizio ci saranno problemi e lentezze. Allo studio bonus 200 euro per mobilità alternativa” (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Una mobilità sempre più integrata, “verticale”, con tutti i mezzi pubblici impegnanti a garantire le distanze di sicurezza, ma anche mobilità dolce, specie in città, con le bici protagoniste assolute, tanto da prevedere incentivi fino a 500 euro per il loro acquisto. Così la ministra dei Trasporti, Paola De, spiega in un’intervista a Repubblica, la fase 2 dei Trasporti, iniziata con la parziale riapertura del Paese il 4 maggio. La ripartenza di, bus e metro nei grandi centri urbani è andata tutto sommato bene: non ci sono stati assalti o code, tutti i passeggeri hanno rispettato l’obbligo di indossare le mascherine e i maker per le distanze affissi su bus, tram, metro e nelle stazioni sembrano aver funzionato. “La fase 2 è”, dice De, chiarendo ...

(Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Una mobilità sempre più integrata, "verticale", con tutti i mezzi pubblici impegnanti a garantire le distanze di sicurezza, ma anche mobilità dolce, specie in città, con le bici protagoniste assolute, tanto da prevedere incentivi fino a 500 euro per il loro acquisto. Così la ministra dei Trasporti, Paola De, spiega in un'intervista a Repubblica, la fase 2 dei Trasporti, iniziata con la parziale riapertura del Paese il 4 maggio. La ripartenza di, bus e metro nei grandi centri urbani è andata tutto sommato bene: non ci sono stati assalti o code, tutti i passeggeri hanno rispettato l'obbligo di indossare le mascherine e i maker per le distanze affissi su bus, tram, metro e nelle stazioni sembrano aver funzionato. "La fase 2 è", dice De, chiarendo ...

