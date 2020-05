Coronavirus: stand by norme imprese in dl maggio, prima riunione con parti sociali (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – E’ ancora stallo sul dl aprile, ormai diventato decreto maggio proprio per le tensioni che contrappongono le forze di maggioranza su un dl monstre di ben 55 miliardi. A quanto apprende l’Adnkronos, nel vertice di ieri tra il premier Giuseppe Conte, il ministro Roberto Gualtieri e le forze di maggioranza, le norme contenute nel dl sulle imprese -e rispetto alle quali rimangono distanze- sono state ‘congelate’, saranno definite dopo un nuovo incontro con le parti sociali, sindacati e Confindustria.L'articolo Coronavirus: stand by norme imprese in dl maggio, prima riunione con parti sociali CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - il video-appello del sindaco di Londra : “Rischio abusi domestici aumenta stando a casa. Se vittime chiamate la polizia”

Coronavirus - De Micheli : “Stando al decreto non ci si può spostare nelle seconde case”

Coronavirus - nel decreto gli standard delle ‘Fasi 2A e 2B’ : “Così si passa dalla transizione alla avanzata. Nella Fase 3 solo con vaccino o cure” (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – E’ ancora stallo sul dl aprile, ormai diventato decretoproprio per le tensioni che contrappongono le forze diranza su un dl monstre di ben 55 miliardi. A quanto apprende l’Adnkronos, nel vertice di ieri tra il premier Giuseppe Conte, il ministro Roberto Gualtieri e le forze diranza, lecontenute nel dl sulle-e rispetto alle quali rimangono distanze- sono state ‘congelate’, saranno definite dopo un nuovo incontro con le, sindacati e Confindustria.L'articolobyin dlconCalcioWeb.

TV7Benevento : Coronavirus: stand by norme imprese in dl maggio, prima riunione con parti sociali... - antoniobianconi : Forse la cosa è casuale ed è una mia ossessione, ma ascoltare su @controradio , in un pomeriggio , “Via le mani dag… - PotsdamReport : Bulletin Coronavirus / Stand 1. Mai 2020 - BlaulichtNews24 : Bulletin Coronavirus / Stand 1. Mai 2020 - CityReport : Bulletin Coronavirus / Stand 1. Mai 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stand Coronavirus: stand by norme imprese in dl maggio, prima riunione con parti sociali Metro Coronavirus: stand by norme imprese in dl maggio, prima riunione con parti sociali

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - E' ancora stallo sul dl aprile, ormai diventato decreto maggio proprio per le tensioni che contrappongono le forze di maggioranza su un dl monstre di ben 55 miliardi. A quan ...

A Trieste i bus evitano le calche Nessun assalto ai treni regionali

Liscio il debutto della fase 2 sui mezzi a capienza dimezzata Via alle navette per le aziende: Area destinazione “primaria” Una media di dieci passeggeri per bus, con punte massime di 35, per rispetta ...

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - E' ancora stallo sul dl aprile, ormai diventato decreto maggio proprio per le tensioni che contrappongono le forze di maggioranza su un dl monstre di ben 55 miliardi. A quan ...Liscio il debutto della fase 2 sui mezzi a capienza dimezzata Via alle navette per le aziende: Area destinazione “primaria” Una media di dieci passeggeri per bus, con punte massime di 35, per rispetta ...