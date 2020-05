Cgil | grazie a lavoratori trasporti che garantiscono servizio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 maggio 2020) Roma – “A 24 ore dall’avvio della Fase 2, le immagini di treni e autobus troppo pieni, nelle fasce della prima mattina e nel pomeriggio, hanno mostrato come il nuovo fronte del rischio si sia spostato da unessenziale, quello della sanita’, a quello del trasporto pubblico locale. In queste ore circolano le immagini del personale viaggiante e del personale di stazione delle aziende del tpl di Roma e Lazio, uomini e donne, in prima linea per garantire il diritto alla mobilita’ dei romani.” “Questistanno affrontando, giorno dopo giorno, i rischi connessi agli assembramenti che si vengono a creare sui diversi sistemi di trasporto e la situazione e’ aggravata anche dall’assenza delle migliaia di operatori promessi dalle istituzioni e mai arrivati. Negli altri paesi la gestione del trasporto pubblico locale post ...