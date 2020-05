Caterina Balivo in lacrime: “Dopo quasi due mesi ho ripreso…” (Di martedì 5 maggio 2020) Dopo quasi due mesi di stop a causa dell’emergenza sanitaria, Caterina Balivo torna alla conduzione di ‘Vieni da me’, in onda da lunedì 4 maggio. Durante la prima puntata, la conduttrice ha ammesso che non è stato affatto facile tornare alla normalità. Ecco cosa ha dichiarato. Caterina Balivo in lacrime: “Dopo quasi due mesi ho ripreso…” Con la fase 2 tantissimi programmi televisivi sospesi o rinviati pian piano stanno ricominciando ad andare in onda. Tra questi, anche ‘Vieni da me’, condotto da Caterina Balivo. A quasi due mesi di stop la conduttrice si è detta spaventata dal ritorno alla normalità, mostrandosi visibilmente commossa. La Balivo ha quindi esordito con un discorso rivolto a tutti i telespettatori: “Questa mattina dopo due mesi ho ripreso la macchina, ho attraversato Roma e sono ... Leggi su velvetgossip Vieni da Me - Caterina Balivo ritorna commossa : «In momenti difficili come questi divertirci assieme è una delle parti più nobili del nostro lavoro» – Video

Ascolti tv - ripartenza in salita per Vieni da Me ma Caterina Balivo riporta leggerezza su Rai 1

Caterina Balivo rientra a lavoro | La reazione dei suoi figli (Di martedì 5 maggio 2020) Dopoduedi stop a causa dell’emergenza sanitaria,torna alla conduzione di ‘Vieni da me’, in onda da lunedì 4 maggio. Durante la prima puntata, la conduttrice ha ammesso che non è stato affatto facile tornare alla normalità. Ecco cosa ha dichiarato.in: “Dopodueho ripreso…” Con la fase 2 tantissimi programmi televisivi sospesi o rinviati pian piano stanno ricominciando ad andare in onda. Tra questi, anche ‘Vieni da me’, condotto da. Aduedi stop la conduttrice si è detta spaventata dal ritorno alla normalità, mostrandosi visibilmente commossa. Laha quindi esordito con un discorso rivolto a tutti i telespettatori: “Questa mattina dopo dueho ripreso la macchina, ho attraversato Roma e sono ...

FrancoMusiani : RT @bubinoblog: LA TV CHE RIPARTE: VIENI DA ME CON CATERINA BALIVO - apetrazzuolo : SELFIE - Caterina Balivo: 'Mi avete inondata di affetto!' - zazoomblog : Ascolti tv ripartenza in salita per Vieni da Me ma Caterina Balivo riporta leggerezza su Rai 1 - #Ascolti… - FilmNewsItaly : Caterina Balivo torna in tv e si commuove: 'Ho imparato a guardare in faccia la sofferenza' - Unf_Tweet : GLI ASCOLTI NON BRILLANO MA IL CONTENUTO SI! #Ascoltitv, ripartenza in salita per #VienidaMe ma Caterina Balivo rip… -