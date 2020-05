Beastie Boys | il meglio del loro documentario

Leggi su gqitalia

(Di martedì 5 maggio 2020) Thehanno fatto un'intera carriera divertendosi. Tutto ciò che si prefiggevano di fare non solo doveva avere successo, ma doveva anche avere una battuta finale. Come descritto da Ad-Rock, «Il grande obiettivo era far ridere la gente». 443185bShutterstockStory, diretto da Spike Jonze, è una versione concentrata delbest seller del 2018,Book. Ilfa parte (della serie) Ted Talk mentre Ad-Rock (Adam Horovitz) e Mike D (Michael Diamond) fanno una versione hip-hop di New York di This Is Your Life. È una storia incredibile di come tre geek, ossessionati di Run-DMC, adolescenti di New York siano diventati uno dei gruppi rap più venduti di tutti i tempi, con itesti da cartone animato e lo spirito punk. Ormai sulla cinquantina, i due aggiungono un sacco di riflessioni a posteriori alla storia, ...