Basta con la bufala dell'Europa brutta e cattiva (Di martedì 5 maggio 2020) Qualche giorno fa ho letto un tweet di Claudio Borghi, deputato della Lega, che criticava la Germania perché supportava economicamente Lufthansa. La compagnia aerea tedesca è un'azienda solida, ma come tutte le altre compagnie al mondo sta subendo una forte flessione a causa della interruzione dei v Leggi su ilfoglio Serena Enardu dice basta. La confessione arriva in diretta : “Ho risposto di no”

Coronavirus - Nadal : "In Spagna commessi errori - basta riconoscerlo"

“Adesso basta!”. Naike Rivelli - rivolta social contro di lei : i commenti sono impietosi. Cosa è successo (Di martedì 5 maggio 2020) Qualche giorno fa ho letto un tweet di Claudio Borghi, deputatoa Lega, che criticava la Germania perché supportava economicamente Lufthansa. La compagnia aerea tedesca è un'azienda solida, ma come tutte le altre compagnie al mondo sta subendo una forte flessione a causaa interruzione dei v

myrtamerlino : Siamo in grado di prevenire il #covid invece di inseguirlo? Basta con il senso di responsabilità solo da parte dei… - LegaSalvini : CONTE DÀ GLI ORDINI AGLI ITALIANI, BASTA! Via le autocertificazioni, l’Italia deve ripartire in sicurezza e con r… - matteosalvinimi : AUTOCERTIFICAZIONI, adesso basta! Dopo 52 giorni di chiusura in cui gli Italiani si sono dimostrati rispettosi, d… - marcodimesa : Basta con questo becero qualunquismo non lo testano mica su topi di fogna. - pablo_meloni : RT @TiNilde: #Orgoglio5Stelle Bravissimo Cancellieri, basta con questa opposizione irresponsabile! La Gardini devolva parte del suo stipend… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta con Basta con la bufala dell'Europa brutta e cattiva Il Foglio Laboratorio all’Aquila Covid, Pezzopane (Pd): buona notizia ma non basta, deve essere livello sicurezza 3

L’Aquila. Il laboratorio aquilano inserito nell’elenco dei centri nazionali abilitati alla diagnosi molecolare sui tamponi per il Covid 19, per la deputata del Partito Democratico, Stefania Pezzopane ...

Huawei Matepad Pro arriva in Italia: prezzo da 549,90€ per l'anti-iPad Pro

Caratterizzato da un design minimalista con cornici ridotte Huawei MatePad Pro presenta un ampio display con bordi ultra sottili e offre un rapporto screen-to-body pari al 90%. Le cornici sono ampie 4 ...

L’Aquila. Il laboratorio aquilano inserito nell’elenco dei centri nazionali abilitati alla diagnosi molecolare sui tamponi per il Covid 19, per la deputata del Partito Democratico, Stefania Pezzopane ...Caratterizzato da un design minimalista con cornici ridotte Huawei MatePad Pro presenta un ampio display con bordi ultra sottili e offre un rapporto screen-to-body pari al 90%. Le cornici sono ampie 4 ...