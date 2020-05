Banca IMI | risultato netto 1° trimestre lievita a 411 milioni

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) –IMI, Gruppo Intesa Sanpaolo, chiude il 1°con unconsolidato di 411di euro, in aumento del 71,1% rispetto ai 240al 31 marzo 2019. La performance economica è stata caratterizzata da un robusto livello degli interessi netti (+23,7%), a fronte di un margine di intermediazione in aumento del 48,1% a 766di euro (+48,1%), e da profitti da gestione degli attivi finanziari quasi raddoppiati (+84,4%). Ildella gestione operativa si porta a 653di euro, cn un incremento del 63,1% rispetto al 2019. Il totale dell’attivo è pari a 217 miliardi, in aumento del 13% rispetto ai 192 miliardi al 31 dicembre 2019. Solida posizione patrimoniale con un CET1 ratio al 11,96% e Total Capital Ratio al 17,95%, senza tenere conto in alcun modo deldi periodo.