Adriana Volpe e la relazione con Antonio Zequila, parla il marito Roberto (Di martedì 5 maggio 2020) Adriana Volpe e la relazione con Antonio Zequila, interviene il marito Roberto Adriana Volpe e Antonio Zequila continuano a far parlare del loro rapporto nonostante si siano separati già da un po’. I due hanno condiviso l’avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4 che ormai si è conclusa da circa un mese, proprio durante il periodo in cui sono stati coinquilini, l’attore ha lasciato intendere di aver avuto una relazione con la conduttrice trentina. Adriana Volpe ha smentito la notizia sin da subito e questo ha provocato l’orgoglio di Antonio Zequila che, dopo tanto astio, ha gettato la spugna dicendo di essere stato ingannato dalla memoria. Della questione è tornato a parlarne il marito della Volpe, Roberto Parli. Roberto Parli si esprime sulla questione Adriana Volpe – Zequila Numerosi i commenti all’ultimo ... Leggi su lanostratv Volpe e Zequila - parla il marito di Adriana : “Non la conoscevo 25 anni fa…”

