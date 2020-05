Addio a Mimmo Sepe: lo storico comico del “Seven Show” aveva 65 anni (Di martedì 5 maggio 2020) Addio a Mimmo Sepe: lo storico comico del “Seven Show” aveva 65 anni. L’attore napoletano era molto attivo a teatro e aveva fondato una sua compagnia E’ morto il comico Mimmo Sepe all’età di 65 anni. Quasi tutti lo ricordano per il suo ruolo all’interno del “Seven Show”, storico programma di intrattenimento locale negli anni … L'articolo Addio a Mimmo Sepe: lo storico comico del “Seven Show” aveva 65 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Morto Mimmo Sepe - addio al comico napoletano (Di martedì 5 maggio 2020): lodel “Seven Show”65. L’attore napoletano era molto attivo a teatro efondato una sua compagnia E’ morto ilall’età di 65. Quasi tutti lo ricordano per il suo ruolo all’interno del “Seven Show”,programma di intrattenimento locale negli… L'articolo: lodel “Seven Show”65proviene da www.inews24.it.

