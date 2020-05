Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 4 MAGGIOORE 18.35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAANCHE PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO SU VIA CASILINA, INCOLONNAMENTI TRA TORRE GAIA E LAGHETTO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULL’A1NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA PER LAVORI A CURA DI AUTOSTRADE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE. TRASPORTO PUBBLICO: E’ INIZIATA OGGI LA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA covid-19 LE METROPOLITANE SARANNO ATTIVE DALLE ORE 5.30 ALLE ORE 23.30 TUTTI I GIORNI. ECCETTO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL ...