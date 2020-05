Vaticano | Ratzinger | “Mi vogliono silenziare”

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 4 maggio 2020) L’intervista di Papain Germania: “C’è un’operazione di propaganda psicologica”. BERLINO (GERMANIA) – In un’intervista rilasciata in Germaniaha sferrato un duro attacco: “Misilenziare. Il sospetto che io mi immischi regolarmente in pubblici dibattiti è una distorsione maligna della realtà. I motivi per cui cercano di non farmi parlare non voglio analizzarli“. Nessuna parla, invece, sulle parole sulla pedofilia che sono state interpretate in antagonismo rispetto al Papa. Nel libro, secondo alcune indiscrezioni, il Pontefice emerito precisa anche la sua volontà di non interferire con le sue parole nell’esperienza di Bergoglio nella Santa Sede.e l’innamoramento Nell’intervista il Pontefice emerito ha parlato anche di un presunto ...