Uscire dal comune fase 2: quando è possibile e cosa non è possibile fare (Di lunedì 4 maggio 2020) Uscire dal comune fase 2: quando è possibile e cosa non è possibile fare Il DPCM del 26 aprile è lo strumento con cui il governo ha dato il via alla fase 2, introducendo le tappe graduali dell’allentamento delle misure di contenimento adottate per evitare i contagi da coronavirus a fronte di un’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia a cavallo tra febbraio e marzo. Il 4 maggio è la prima delle tappe indicate. Uscire dal comune fase 2, le raccomandazioni utili per evitare il contagio La principale novità è stata rappresentata dalla possibilità di far visita ai congiunti (termine col quale vengono coinvolti familiari e amici). Domanda: è possibile spostarsi da un comune all’altro? Sì, a condizione che gli spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di ... Leggi su termometropolitico In arrivo ulteriori misure a sostegno dell’economia. Gualtieri annuncia che il nuovo decreto sarà pronto a metà settimana. “Sforzo straordinario del Governo per uscire dalla fase di emergenza”

