Uomini e Donne, oggi: torna il format classico, quale trono va in onda? Le novità (Di lunedì 4 maggio 2020) Si torna negli studi di Uomini e Donne con la formula classica della trasmissione, oggi vedremo il trono classico o il trono Over? Uomini e Donne torna in onda oggi 4 maggio con la formula classica del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Inizia oggi la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus ed è per questo che i protagonisti di Uomini e Donne possono finalmente tornare in studio. La puntata sarà dedicata al trono classico o al trono Over? Quali tronisti e corteggiatori vedremo in studio? A quanto pare oggi in puntata ci sarà Giovanna Abate. Oltre a rivedere Sammy e Alessandro, la tronista è pronta ad incontrare per la prima volta dal vivo i corteggiatori conosciuti tramite la scrittura con la formula digitale della trasmissione. Anche Gemma Galgani avrà l’opportunità di incontrare gli ammiratori che ... Leggi su nonsolo.tv Cecilia Zagarrigo svela tutto | L’indizio compromettente a Uomini e Donne

Uomini e Donne oggi - si torna in studio : Trono Over o Classico? Novità

