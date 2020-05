“Tutto di fuori!”. Alessia Marcuzzi, lato b in bella mostra e poco spazio all’immaginazione: lo scatto è mozzafiato (Di lunedì 4 maggio 2020) Alessia Marcuzzi torna a fare parlare di sé. Dopo aver pubblicato la foto che la ritraeva senza un filo di trucco, la conduttrice ha dovuto tenere a bada anche chi ha ritenuto che quel gesto fosse solo strumentale alla sua visibilità e non il contrario. Lo scopo della conduttrice, che ha messo in bella mostra le sue lentiggini, non ha dato il risultato sperato e la stessa Marcuzzi è rimasta senza parole. Oggi, però, Alessia si toglie un sassolino dalle scarpe e ci riprova. Giorni delicati anche per la conduttrice, che di recente ha pubblicato una foto che fa desiderare il profumo del mare e il sole caldo sulla pelle. Non poteva mancare anche nella bacheca social della conduttrice una foto che riuscisse a fare comprendere uno stato d’animo e le aspettative nei riguardi dei giorni che seguiranno a questi ultimi due mesi di isolamento forzato. Come ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 maggio 2020)torna a fare parlare di sé. Dopo aver pubblicato la foto che la ritraeva senza un filo di trucco, la conduttrice ha dovuto tenere a bada anche chi ha ritenuto che quel gesto fosse solo strumentale alla sua visibilità e non il contrario. Lo scopo della conduttrice, che ha messo inle sue lentiggini, non ha dato il risultato sperato e la stessaè rimasta senza parole. Oggi, però,si toglie un sassolino dalle scarpe e ci riprova. Giorni delicati anche per la conduttrice, che di recente ha pubblicato una foto che fa desiderare il profumo del mare e il sole caldo sulla pelle. Non poteva mancare anche nella bacheca social della conduttrice una foto che riuscisse a fare comprendere uno stato d’animo e le aspettative nei riguardi dei giorni che seguiranno a questi ultimi due mesi di isolamento forzato. Come ...

Fabio52454889 : @DHofmannsthal 'Strepiti pure tutto fuori di me, purché non ci sia strepito dentro di me, purché non facciano rissa… - Olimpiamicky : #fase2 Oggi dove lavoro mi sono trovato in zona alcuni bar aperti! Praticamente autorizzando 'l'asporto' possono v… - Ipocontro : RT @JeSuisLaMort3: Uccelli del malaugurio tutto fuori dalle gabbie - jobwithinternet : RT @Skyclaw4: @IoRestoLibera Sta venendo tutto fuori. E questo è un bene. - IoRestoLibera : RT @Skyclaw4: @IoRestoLibera Sta venendo tutto fuori. E questo è un bene. -

