(Di lunedì 4 maggio 2020) La fase due è alle porte: una novità non indifferente per i cittadini italiani ma soprattutto uno spiraglio di luce dopo i tanti sacrifici fatti finora. Si darà la possibilità di incontrare nuovamente i propri cari e di riprendere alcune attività chiuse da mesi. Un momento che molti lavoratori aspettavano con impazienza, mentre atri dovranno attendere ancora qualche settimana per tornare a una parvenza di normalità. Bisogna pensare positivo, per quanto difficile, perché la situazione non diventi insopportabile per chi non potrà ripartire con le proprie attività prima di giugno. È importante, in questo periodo della vita, paradossale e pieno di incertezze, non perdere la fiducia nonostante l’ansia per la salute e le preoccupazioni lavorative. Un secondo aspetto da non sottovalutare è quello inerente al ...