Sarà un premio Oscar ad interpretare Joe Exotic nella serie tv sceneggiata dopo il

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 4 maggio 2020) Complice la quarantena, è diventato il fenomeno Netflix di questa prima parte del 2020: Tiger King, la docuda record di visualizzazioni sul bizzarro allevatore di felini Joe, ha però solo aperto la strada ad unadi altri progetti sullo stesso tema. Come già ampiamente annunciato, è in lavorazione anche unatvsu Joe, che avrebbe già il suo protagonista, secondo quanto riportato da Variety: adl'eccentrico proprietario dello zoo Joe Schreibvogel, meglio noto come Joe, sarà nientemeno che un, Nicolas Cage. Lain otto episodi è un progetto indipendente e antecedente all'uscita del documentario di Netflix, che prende le mosse dal reportage Joe: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild, pubblicato nel 2019. Stavolta l'impronta non è ...