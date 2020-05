Ripresa allenamenti Serie A, il Lecce torna al Via del Mare – VIDEO (Di lunedì 4 maggio 2020) Ripresa allenamenti Serie A: dopo l’ok del Governo, il Lecce ha dato il via alle sedute individuali a distanza di sicurezza Il Lecce è la prima squadra di Serie A insieme al Sassuolo ad aver ripreso le attività sportive presso le proprie strutture. Il club salentino ha documentato la sessione di allenamento odierna, tenutasi allo Stadio Via del Mare e soprattutto nel rispetto delle norme del distanziamento sociale. #AvantiLecce Da questo pomeriggio i calciatori della prima squadra sono tornati ad allenarsi, individualmente e facoltativamente, utilizzando esclusivamente il manto erboso del Via del Mare e la pista di atletica, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale. pic.twitter.com/0fVb6gfnCq — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) May 4, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Spadafora : «Al lavoro per protocollo ripresa allenamenti sport di squadra»

