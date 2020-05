Pellezzano | arrivano i fondi per la viabilità

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto aper i lavori di sistemazione e manutenzione della viabilità del territorio comunale, per la cui esecuzione è stato stanziato un finanziamento di 700mila euro concesso dalla Regione Campania nell’ambito della Piano “Por Fesr Campania 2014 – 2020”. L’appalto riguarda l’esecuzione di lavori che interesseranno la principale arteria di collegamento del Comune di, la strada provinciale numero 27/a Fratte-, che attraversa tutto il territorio comunale, da Capezzano a Capriglia. Alcuni piccoli tratti di intervento sono previsti sulla strada provinciale che collega la S.R. ex SS. 88 alla frazione Coperchia e via Nofilo a Cologna. “I lavori da realizzazione riguardano la manutenzione straordinaria e la conseguente messa in sicurezza veicolare di alcune strade del ...