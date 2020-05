Marino | crolla una palazzina per una fuga di gas | una bambina tra i feriti

(Di lunedì 4 maggio 2020) Un crollo si è verificato poco prima delle 20 in unain via Carissimi, vicino piazza Garibaldi, a, in provincia di Roma. A causare il crollo, un'esplosione avvenuta...

Roma, 4 maggio 2020 - Dramma a Marino, uno dei paesi dei Castelli Romani, dove attorno alle 20 c'è stata un'esplosione in una palazzina del centro. Secondo le primissime informazioni che arrivano, ci ...Un crollo si è verificato poco prima delle 20 in una palazzina in via Carissimi, vicino piazza Garibaldi, a Marino. A causare il crollo, un'esplosione avvenuta per una fuga di gas che ha coinvolto l'i ...