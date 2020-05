Le questioni chiave per la ripresa (Di lunedì 4 maggio 2020) Non è del tutto corretto ritenere che da oggi la responsabilità di ciò che accadrà in Italia sia solo dei cittadini. "Da oggi c'è uno stress test su quello che il governo ha fatto per prepararci a questa fase". L'intervento del direttore Claudio Cerasa a Tagadà del 4 maggio 2020. Leggi su ilfoglio (Di lunedì 4 maggio 2020) Non è del tutto corretto ritenere che da oggi la responsabilità di ciò che accadrà in Italia sia solo dei cittadini. "Da oggi c'è uno stress test su quello che il governo ha fatto per prepararci a questa fase". L'intervento del direttore Claudio Cerasa a Tagadà del 4 maggio 2020.

tagadala7 : RT @La7tv: #tagada #Fase2, @claudiocerasa e le quattro questioni chiave per la ripresa: 'Non penso che da oggi la responsabilità sia tutta… - La7tv : #tagada #Fase2, @claudiocerasa e le quattro questioni chiave per la ripresa: 'Non penso che da oggi la responsabili… - giovannaadm : #hackfortravel Apertura dei lavori, questioni poste per parole chiave: A servizio - Dati - Limiti - Normale - Parad… - icristy86 : @orfini Sono assolutamente d'accordo. Quello che mi rattrista è vedere come ai posti chiave ci sia gente non prepar… - ClickBurger : RT @ClickBurger: @Mr_GoghVincent @borghi_claudio @NicolaDePasqua6 Ah ma basta chiedere. Sono entrato in lega nel 2014 e prima del 2011 non… -

Ultime Notizie dalla rete : questioni chiave Le questioni chiave per la ripresa Il Foglio Le questioni chiave per la ripresa

Nasce a Palermo nel 1982, vive a Roma da parecchio tempo, lavora al Foglio dal 2005 e da gennaio 2015 è direttore. Ha scritto qualche libro (“Le catene della sinistra”, con Rizzoli, “Io non posso tace ...

Fase 2, parrucchieri e barbieri in piazza a Santa Lucia: «Ora basta»

«Consegniamo le chiavi perché la categoria è in ginocchio». Il coro di voci in protesta è quello dei parrucchieri riuniti questa mattina sotto il palazzo della Regione a Santa Lucia per manifestare la ...

Nasce a Palermo nel 1982, vive a Roma da parecchio tempo, lavora al Foglio dal 2005 e da gennaio 2015 è direttore. Ha scritto qualche libro (“Le catene della sinistra”, con Rizzoli, “Io non posso tace ...«Consegniamo le chiavi perché la categoria è in ginocchio». Il coro di voci in protesta è quello dei parrucchieri riuniti questa mattina sotto il palazzo della Regione a Santa Lucia per manifestare la ...