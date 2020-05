Kylie Jenner e il Photoshop fail | mostrarci perfetti è utile se poi non ci piacciamo più?

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 4 maggio 2020) Nell’universo di Calabasas, la perfezione è un obbligo. Ne sa qualcosa Kylie Jenner, che per raggiungere e mantenere quegli standard è diventata una fan dei ritocchini, sia fisici che virtuali. Peccato che a volte qualcosa vada storto: la regina del makeup è appena stata beccata in un big Photoshop fail, ovvero ha postato una sua foto in bikini un po’ troppo modificata e i fan l’hanno imediatamente beccata. https://twitter.com/al87442157/status/1255276457473052672?s=20