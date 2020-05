Fondo perduto 2020, 5 mila euro per le PMI: cos’è e a chi spetta (Di lunedì 4 maggio 2020) Il prossimo Decreto prevede l’erogazione del Fondo perduto 2020, ovvero un contributo di 5000 euro per le microimprese. Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli Fonte PixabayL’attesa è tanta per il prossimo Decreto e i cittadini a prescindere dalla loro occupazioni aspettano i loro contributo per sopperire all’emergenza. Sicuramente saranno confermati e (probabilmente integrati) i vari ammortizzatori già esistenti. Dunque ancora spazio al bonus partita Iva e autonomi, ma anche a quelli per il lavoratori stagionali impegnati nell’ambito turistico (che hanno davvero poche certezze in vista dell’estate). Il Decreto di aprile, ormai diventato di maggio prevede anche il bonus affitti per negozi e botteghe e delle agevolazioni sulle utenze non domestiche con potenza superiore a 3kW per i mesi di ... Leggi su chenews Patuanelli "Non reggeremo altro Lockdown"/ "Ora soldi a fondo perduto per le PMI"

“Riparti Piemonte” : la regione eroga soldi a fondo perduto per 37mila attività commerciali

matteosalvinimi : #Salvini: La mia idea di Italia che riparte è: ZERO burocrazia, condono tombale sul pregresso, aiuti ed interventi… - CarloCalenda : Vero. Dipende però anche da cosa dici. Se proponi zero tasse per tutti (-500 mld di gettito) e fondo perduto per tu… - berlusconi : Serve una sorta di “cassa integrazione” per le imprese, il lavoro autonomo, i commercianti, i lavoratori a contratt… - andretta_paolo : RT @GiorgiaMeloni: Stilista brucia sua collezione abiti da sposa per catalizzare l'attenzione sul dramma che vivono aziende italiane abband… - Quare751 : RT @RadioRadioWeb: ?? 'I contributi a fondo perduto? Sono soldi della Commissione Europea che comunque vanno restituiti'. ?? Ma è davvero cos… -