Fondo centrale garanzia, Patuanelli: pronti a stanziare altri 4 miliardi (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Il Governo è pronto a finanziare con altri 4 miliardi il Fondo centrale di garanzia per assicurare liquidità alle imprese colpite dalle conseguenze del lockdown dovuto al Covid-19. Lo ha annunciato il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in audizione alla Camera in videoconferenza sul Dl liquidità. Obiettivo dell’esecutivo, arrivare a 7 miliardi complessivi: “1,7 miliardi già stanziati con il dl Liquidità, più 700 milioni previsti dalla Legge di bilancio 2019 e un miliardo di rientri. altri 4 miliardi al Fondo saranno stanziati con il prossimo decreto ma se dovesse essercene bisogno siamo pronti a rifinanziarlo per quanto dovesse essere necessario”. Come già anticipato dall’Abi in base ai dati presenti sul sito di Mediocredito centrale, il Ministro ha ribadito che sono ... Leggi su quifinanza Lo Stato si prepara a entrare con un ruolo centrale in Autostrade. Cassa Depositi e Prestiti e il Fondo F2i diventeranno presto azionisti (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Il Governo è pronto a finanziare conildiper assicurare liquidità alle imprese colpite dalle conseguenze del lockdown dovuto al Covid-19. Lo ha annunciato il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano, in audizione alla Camera in videoconferenza sul Dl liquidità. Obiettivo dell’esecutivo, arrivare a 7complessivi: “1,7già stanziati con il dl Liquidità, più 700 milioni previsti dalla Legge di bilancio 2019 e un miliardo di rientri.alsaranno stanziati con il prossimo decreto ma se dovesse essercene bisogno siamoa rifinanziarlo per quanto dovesse essere necessario”. Come già anticipato dall’Abi in base ai dati presenti sul sito di Mediocredito, il Ministro ha ribadito che sono ...

mrguasco : RT @StaseraItalia: 'Non si vuole fare quello che altri Stati fanno: disporre finanziamenti a fondo perduto, non creando nuovo debito ma mon… - yuripaterniti : -Levare di mezzo Fondo centrale di Garanzia e SACE -Garanzia 100% fino a € 100mila -Riassicurazione crediti comme… - giusepp08779680 : RT @StaseraItalia: 'Non si vuole fare quello che altri Stati fanno: disporre finanziamenti a fondo perduto, non creando nuovo debito ma mon… - FrancescoNDRF : @donatel05765204 @CarloCalenda Il problema è che la garanzia prima della riforma del fondo centrale che dava a tutt… - FrancescoNDRF : @CarloCalenda @Azione_it Mi dispiace non sono assolutamente d’accordo, il fondo centrale ha un ruolo importantissim… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondo centrale Fondo centrale garanzia, Patuanelli: pronti a stanziare altri 4 miliardi QuiFinanza Nuova attrezzatura per il San Valentino, la Croce Bianca ha coordinato la raccolta fondi

MONTEBELLUNA - Una raccolta fondi nata spontaneamente dal cuore dei cittadini e delle associazioni del montebellunese che hanno supportato i reparti Covid dell’ospedale di Montebelluna e in particolar ...

Patuanelli, in dl 4 mld rifinanziamento fondo garanzia

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Nel prossimo decreto destineremo 4 miliardi di rifinanziamento al fondo centrale di garanzia". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli in audizione ...

MONTEBELLUNA - Una raccolta fondi nata spontaneamente dal cuore dei cittadini e delle associazioni del montebellunese che hanno supportato i reparti Covid dell’ospedale di Montebelluna e in particolar ...(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Nel prossimo decreto destineremo 4 miliardi di rifinanziamento al fondo centrale di garanzia". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli in audizione ...