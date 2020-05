Fase 2 | la nuova autocertificazione da oggi 4 Maggio

(Di lunedì 4 maggio 2020)2. Arriva il nuovo modulo didel ministero dell’Interno che sarà necessaria per giustificare gli spostamenti durante la2. Annunciando il nuovo Dpcm, in vigore da, il governo ha infatti allentato le misure contenitive contro la diffusione del coronavirus, permettendo le visite ai propri cari. Scarica il nuovo documento nel link a fine articolo. Arriva lada presentare daper giustificare gli spostamenti durante la2. Annunciando il Dpcm, che sarà in vigore dafino al 17, il governo ha confermato che sarà ancora necessario avere con sé il modulo difornito dal ministero dell’Interno in caso di verifica da parte delle forze dell’ordine. La novità riguarda la possibilità di fare visita ai propri cari, considerata ...

GiuseppeConteIT : Domani comincerà la fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo… - GiovanniToti : ??LA LIGURIA ENTRA NELLA FASE 2! Ecco cosa prevede la nuova ordinanza che ho firmato poco fa e che entrerà in vigor… - you_trend : ?? #Coronavirus: la Fase 2 si apre con il dibattito sulla possibilità di incontrare i #congiunti. ??Con un articolo… - carlucci_cc : RT @GiuseppeConteIT: Domani comincerà la fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo scr… - gfmurta : @Nan29279700 Buongiorno Nanà ???????? hai preso il caffè ? ? Io lo riprendo pronto per la fase 2 che sia un trampolino… -

