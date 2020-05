Fase 2, il nostro reportage dalla Metro di Roma | Video (Di lunedì 4 maggio 2020) Oggi è partita ufficialmente la tanto attesa Fase 2, quella che dovrebbe rappresentare un graduale ritorno ad una vita normale. Permangono comunque numerose misure di sicurezza nella mobilità dei cittadini, in particolare il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina nei luoghi pubblici. Noi siamo andati a vedere come sono state queste prime ore di Fase 2 nel cuore di Roma, a San Giovanni importante snodo con l’incrocio delle Metropolitane Linea A e C. Subito abbiamo notato un via vai interessante di macchine, quasi come se tutto il traffico scomparso magicamente nei 59 giorni di lockdown sia ricomparso. La sfida più difficile per Roma in questa Fase 2 sarà gestire al meglio il trasporto pubblico dell’Atac e, almeno da questo punto di vista, sembra che a San Giovanni tutto funzioni bene: almeno 4 controllori che controllano che le ... Leggi su giornalettismo Fase 2 e trasporti : ore di punta ‘diluite’ - più mezzi non inquinanti e meno grandi opere : così il Covid cambierà il nostro modo di spostarci

Conte : "Il nostro debito resta sostenibile. Fase 2? Non è un liberi tutti"

Fiat lancia Panda e 500 col pacchetto anti-virus

L'Italia oggi "riaccende i motori", inizia la Fase 2 dopo il lockdown totale. È tempo di ripartire dall'Italia e dai prodotti italiani e Fiat è pronta a contribuire alla ripartenza con ciò che sa fare ...

Stop ai campionati, per il Tennistavolo sfuma il sogno di lottare per la promozione in A

Sa di beffa l'annata del Tennistavolo Vasto, in particolare per la serie B Femminile che a poco più di un mese dall'ultimo concentramento di Casamassima è stata costretta allo stop da Covid 19 che di ...

