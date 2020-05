Epidemia | Istat-Iss | a marzo +49 | 4% di decessi

Leggi su blogo

(Di lunedì 4 maggio 2020) Secondo quanto rilevato dall’in un rapporto scritto a quattro mani con l’Istituto superiore di sanità (Iss) relativo all'impatto dell’di coronavirus sulla mortalità in Italia, solo a2020 c’è stato il 49,4% diin più "per il complesso delle cause" rispetto alla media del periodo 2015-19. "Se si assume come riferimento il periodo che va dal primo decesso Covid-19 riportato al Sistema di sorveglianza integrata (20 febbraio) fino al 31, ipassano da 65.592 (media periodo 2015-2019) a 90.946, nel 2020". Su 25.354, il 54% è costituito dai morti diagnosticati Covid-19, cioè 13.710. Coronavirus, via alla Fase 2. Ricciardi: 'Se va male si richiude' È ufficialmente iniziata la Fase 2 dell’emergenza coronavirus in Italia, 4,5 ...