Di Natale: «No alla Juve: la mia vita sarebbe cambiata in meglio o in peggio?» (Di lunedì 4 maggio 2020) Le dichiarazioni di Totò Di Natale sulla sua carriera. Ora allenatore delle giovanili, prima attaccante. Le sue parole Totò Di Natale, ex bandiera dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. L’attaccante campano ha parlato del famoso no alla Juventus e anche dell’avventura a Udine. Ecco le sue parole. IL NO alla Juve – «A Udine stavo bene io e la mia famiglia. Se avessi accettato la Juventus è chiaro che la mia vita sarebbe cambiata, ma ti domando: in meglio o in peggio?». L’UDINESE – «Io sono contento così, ho fatto la storia dell’Udinese, ero il capitano, la gente mi ha adorato. Ecco, magari invece di 209 gol ne avrei potuti segnare 300 ma la felicità non la consideri? Giocare felici è il primo concetto che cerco di trasmettere ai miei ragazzi, a cui dico ... Leggi su calcionews24 Natale di Roma - video anteprima dello spettacolo-omaggio alla Città Eterna

Coronavirus e solidarietà: spesa sospesa alla Coop, 120mila euro per i nuovi poveri

Sono migliaia i nuovi poveri che le associazioni di volontariato hanno iniziato ad assistere sul territorio toscano, ricadute sociali generate dalla crisi economica legata al Covid-19. Per loro si è m ...

