Coronavirus, viaggio sui mezzi pubblici di Milano nel giorno della ripartenza. I fuorisede rientrano a casa: “Torno a Pesaro, spero in tempi migliori” (Di lunedì 4 maggio 2020) Sono le sette di mattina a Sesto San Giovanni. I bus che arrivano da fuori città scaricano centinaia di lavoratori che entrano nel sottopasso della metro. In questa stazione la nuova segnaletica non è ancora arrivata, ma la gente prova a rispettare le distanze di sicurezza e indossa guanti e mascherine. Il treno non si riempie lungo il tragitto verso sud e quasi tutti trovano il posto a sedere. A piazzale Loreto, la segnaletica per terra indica il collegamento con la linea verde. Quello che era uno dei crocevia principali della mobilità meneghina, nel primo giorno della fase due non sembra troppo affollato. La situazione cambia spostandosi a Cadorna. Qui arrivano molti dei treni provenienti dalla cintura milanese. Dalle 7.30 alle 9 è un continuo via vai di persone che scendono dalle carrozze per andare a lavorare in città. “C’è ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : boom di prenotazioni per partire in treno dal 4 maggio. 3 milioni di italiani in viaggio

App di incontri all’epoca del Coronavirus tra inviti per “alleggerire la quarantena” e primi appuntamenti. Il viaggio di Sono le Venti (Nove)

Coronavirus : la Cina abbassa il livello di allerta e decine di milioni di persone si mettono in viaggio (Di lunedì 4 maggio 2020) Sono le sette di mattina a Sesto San Giovanni. I bus che arrivano da fuori città scaricano centinaia di lavoratori che entrano nel sottopassometro. In questa stazione la nuova segnaletica non è ancora arrivata, ma la gente prova a rispettare le distanze di sicurezza e indossa guanti e mascherine. Il treno non si riempie lungo il tragitto verso sud e quasi tutti trovano il posto a sedere. A piazzale Loreto, la segnaletica per terra indica il collegamento con la linea verde. Quello che era uno dei crocevia principalimobilità meneghina, nel primofase due non sembra troppo affollato. La situazione cambia spostandosi a Cadorna. Qui arrivano molti dei treni provenienti dalla cintura milanese. Dalle 7.30 alle 9 è un continuo via vai di persone che scendono dalle carrozze per andare a lavorare in città. “C’è ...

ilfattovideo : Coronavirus, viaggio sui mezzi pubblici di Milano nel giorno della ripartenza. I fuorisede rientrano a casa: “Torno… - clientiANAS : ?? Ascolta il notiziario @CCISS_Ministero 'Viaggiare Informati' sulle limitazioni al traffico per emergenza… - VAIstradeanas : ?? Ascolta il notiziario @CCISS_Ministero 'Viaggiare Informati' sulle limitazioni al traffico per emergenza… - vocedelpatriota : Coronavirus, Fdi: da Franceschini con bonus vacanza in crisi agenzie di viaggio - DanieleBizzoni : RT @mauro_gianca: “Il viaggio è rinnovamento, irresponsabilità, felice estasi, incontro con le immagini nebulose della giovinezza ormai dil… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus viaggio Coronavirus, frontiere aperte e contagi: ecco lo strumento per viaggiare sicuri all’estero La Stampa Coronavirus fase 2, in treno mascherine e distanze. Ecco come si viaggia da oggi

Roma, 4 maggio 2020 - Occhio: se non stiamo alle regole e non rispettiamo le distanze di sicurezza, il treno si ferma. Ma il controllore potrà ’invitarci’ a scendere anche se ci troverà senza mascheri ...

ripartenza nelle cittÀ

Mascherine e distanza di sicurezza le nuove parole d'ordine. Con il rientro a lavoro di oltre 4 milioni di italiani in cantieri ed uffici, la questione dei trasporti è il vero nodo da affrontare per l ...

Roma, 4 maggio 2020 - Occhio: se non stiamo alle regole e non rispettiamo le distanze di sicurezza, il treno si ferma. Ma il controllore potrà ’invitarci’ a scendere anche se ci troverà senza mascheri ...Mascherine e distanza di sicurezza le nuove parole d'ordine. Con il rientro a lavoro di oltre 4 milioni di italiani in cantieri ed uffici, la questione dei trasporti è il vero nodo da affrontare per l ...