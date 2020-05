Coronavirus, servono più donne nelle task force. Conte raccoglie l’appello di 16 senatrici invitando Colao e Borrelli a integrare i comitati (Di lunedì 4 maggio 2020) “Ho molto apprezzato le parole del gruppo di senatrici che oggi dalle pagine di un quotidiano hanno rivendicato un maggior protagonismo delle donne nelle commissioni tecniche nate per supportare il Governo nella difficile gestione della crisi da Covid-19”. E’ quanto afferma in una nota il premier, Giuseppe Conte, a proposito dell’invito che gli è stato rivolto da 16 senatrici a favorire una presenza maggiore di donne nelle task force che si occupano dell’emergenza Coronavirus. “Oggi stesso – ha aggiunto il presidente del Consiglio – chiamerò Vittorio Colao per comunicargli l’intenzione di integrare il comitato di esperti che dirige attraverso il coinvolgimento di donne le cui professionalità – sono certo – saranno di decisivo aiuto al Paese. Allo stesso modo, nelle prossime ore chiederò al capo ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - ultime notizie : AirFrance : via libera Ue a 7 miliardi di aiuti di stato. Ft - per vaccino servono almeno 20 miliardi di dollari . Usa - 67.674 vittime

Coronavirus: Ducati lancia raccolta fondi per S.Orsola Bologna

BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) - Ducati lancia #raceagainstCovid, una raccolta fondi organizzata dall'Azienda di Borgo Panigale in favore del Policlinico di S. Orsola di Bologna, eccellenza del ...

