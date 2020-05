Coronavirus, i positivi scendono sotto quota 100 mila. Ancora giù i ricoveri (Di lunedì 4 maggio 2020) A oggi il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus che causa il Covid-19 e’ 211.938, con un incremento rispetto a ieri di 1.221 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi e’ di 99.980, con una decrescita di 199 assistiti rispetto a ieri. Lo rende noto la Protezione Civile. Tra gli attualmente positivi 1.479 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti rispetto a ieri; 16.823 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 419 pazienti rispetto a ieri; 81.678 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 195 e portano il totale a 29.079. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 82.879, con un incremento di 1.225 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 37.307 in Lombardia, ... Leggi su ildenaro Coronavirus - in Italia dopo 23 giorni il numero dei positivi scende sotto quota 100mila

Coronavirus : 49 positivi a bordo della Costa Magica a Ancona

