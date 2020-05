Calciomercato Inter | metodo Conte | solo vincenti I nomi per l’estate

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 maggio 2020) L’pensa al futuro. Nel mirino del club nerazzurro diversi elementi come Vidal, Emerson Palmieri e Kurzawa L’inserimento di gente abituata a vincere è un fattore importante per Antonio. Il mercato dell’ruota anche attorno al palmares dei calciatori. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico vorrebbe inserire esperienza e mentalità vincente nel suo scacchiere e inon mancano. Oltre al solito Arturo Vidal, nel mirino dell’ci sono anche Emerson Palmieri e Kurzawa. Entrambi hanno vinto dei trofei, rispettivamente con Chelsea e PSG. I due hanno costi diversi però: il francese lascerà i parigini a costo zero, mentre per l’italo-brasiliano bisognerà fare i conti con le richieste del Chelsea. Leggi su Calcionews24.com