Borse, Milano apre in forte calo. Negative tutte le piazze europee per le tensioni Usa-Cina (Di lunedì 4 maggio 2020) Piazza Affari apre in forte calo, così come tutte le altre Borse europee. Dopo la pausa per la festività del Primo Maggio, l’indice Ftse Mib segna un arretramento attorno al 3 per cento nel primo giorno della Fase 2 che segna il ritorno al lavoro di circa 4,4 milioni di persone. Partenza in rialzo invece per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna quota 240 punti contro i 235 della chiusura di giovedì, prima del fine settimana lungo. Il rendimento del decennale è pari all’1,84%. Milano è tra i peggiori listini europei, tutti frenati dall’incertezza sul ritmo della ripresa e dalla guerra a distanza tra Stati Uniti e Cina sull’origine del coronavirus. Gli Usa, per bocca del segretario di Stato Mike Pompeo, hanno infatti rilanciato nuovamente l’ipotesi che il virus possa essere sfuggito dal laboratorio di ... Leggi su ilfattoquotidiano Seduta euforica per Milano e le Borse europee

