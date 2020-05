Autocertificazione lavoro o passeggiate: quando non serve e come fare (Di lunedì 4 maggio 2020) Autocertificazione lavoro o passeggiate: quando non serve e come fare Disponibile il nuovo modello per l’Autocertificazione delle motivazioni che hanno reso necessari gli spostamenti durante la Fase 2 dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19 che prende il via oggi 4 maggio 2020.Segui Termometro Politico su Google News Autocertificazione: disponibile il nuovo modello È disponibile il nuovo modello di Autocertificazione delle motivazioni che hanno reso necessario gli spostamenti durante la Fase 2 che prende il via oggi 4 maggio 2020. Contestualmente alla diffusione del nuovo documento il Ministero dell’Interno precisa che: Si potrà utilizzare ancora la versione precedente a questa, in tal caso basterà barrare le voci non più attuali come da modello reperibile sul sito del Viminale; Il modello ... Leggi su termometropolitico Autocertificazione fase 2 - quando non è obbligatoria : lavoro - sport - passeggiate

Da oggi per fare una passeggiata o per andare al lavoro non serve l’autocertificazione

Coronavirus e fase 2 : niente autocertificazione per lavoro - passeggiate e sport (Di lunedì 4 maggio 2020)nonDisponibile il nuovo modello per l’delle motivazioni che hanno reso necessari gli spostamenti durante la Fase 2 dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19 che prende il via oggi 4 maggio 2020.Segui Termometro Politico su Google News: disponibile il nuovo modello È disponibile il nuovo modello didelle motivazioni che hanno reso necessario gli spostamenti durante la Fase 2 che prende il via oggi 4 maggio 2020. Contestualmente alla diffusione del nuovo documento il Ministero dell’Interno precisa che: Si potrà utilizzare ancora la versione precedente a questa, in tal caso basterà barrare le voci non più attualida modello reperibile sul sito del Viminale; Il modello ...

CottarelliCPI : Il Corriere dice che, sulla base del documento pubblicato oggi, non ci sarà bisogno della autocertificazione almeno… - MediasetTgcom24 : Fase 2, niente autocertificazione per chi va al lavoro o fa sport #coronavirusitalia - matteosalvinimi : Buongiorno e buona settimana Amici, l’unica “autocertificazione” che serve è quella del buonsenso, altrimenti l’eco… - a42nno : RT @Corriere: L’autocertificazione non servirà per chi si sposta per lavoro, per fare sport o attività motoria, mentre sarà indispensabile… - Corriere : L’autocertificazione non servirà per chi si sposta per lavoro, per fare sport o attività motoria, mentre sarà indis… -