730 precompilato online dal 5 maggio

(Di lunedì 4 maggio 2020) di Gabriella Lax – L'emergenza coronavirus cambia anche la dichiarazione dei redditi e il modello 730che tutti i lavoratori dipendenti e i pensionati dovranno presentare per ottemperare al versamento o per ricevere il rimborso delle tasse a credito. A spiegarlo è il provvedimento pubblicato dall'Agenzia delle entrate il 30 aprile 2020. Il modello 730 è la dichiarazione semplificata che consente al contribuente di non eseguire calcoli e ottenere il rimborso direttamente in busta paga o rata di pensione e, se deve versare le imposte, gli importi gli vengono trattenuti in busta paga/pensione.