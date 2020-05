“Sosteniamo l’economia locale”, parte la campagna del Pd di Vietri sul Mare (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVietri sul Mare (Sa) – “Sosteniamo l’economia locale, compriamo a Vietri”. L’appello è del circolo del Partito democratico che sostiene l’iniziativa dell’amministrazione comunale e del consigliere comunale delegato alle attività produttive e alla ceramica Daniele Benincasa. “Questo è il momento più delicato per la ripresa delle attività economiche che si apprestano alla riapertura – spiega Daniele Benincasa – Ho lanciato la compagna di sensibilizzazione #iocomproaVietri poiché sono convinto che un piccolo gesto, come quello di acquistare beni da negozianti vietresi, possa aiutare ed accompagnare le attività commerciali al ritorno alla normalità. Pertanto, faccio appello a tutti i miei concittadini ad una sensibilità particolare per il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutisul(Sa) – “Sosteniamo l’economia locale, compriamo a”. L’appello è del circolo del Partito democratico che sostiene l’iniziativa dell’amministrazione comunale e del consigliere comunale delegato alle attività produttive e alla ceramica Daniele Benincasa. “Questo è il momento più delicato per la ripresa delle attività economiche che si apprestano alla riapertura – spiega Daniele Benincasa – Ho lanciato la compagna di sensibilizzazione #iocomproapoiché sono convinto che un piccolo gesto, come quello di acquistare beni da negozianti vietresi, possa aiutare ed accompagnare le attività commerciali al ritorno alla normalità. Pertanto, faccio appello a tutti i miei concittadini ad una sensibilità particolare per il ...

