SERATA MARVEL su Rai 4 da lunedì 4 maggio

Leggi su tvsoap

(Di domenica 3 maggio 2020) Se amate gli eroi della, da lunedì 4la primadi Rai 4 fa per voi, con il ritorno in onda degli eroi adolescenti più amati del mondo. E poi ci sarà Jessica Jones in seconda…Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di lunedì 42020Insomma, un palinsesto da non perdere! Ecco le anticipazioni ufficiali sul nuovo prime time, diffuse dalla Rai: Dal 4i lunedì di Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) diventano “”! Alle 21.20 tornano gli eroi adolescenti dellacon la seconda stagione in prima visione di “’s Runaways” e, a seguire, arriva l’investigatrice Jessica Jones con la prima stagione in prima visione di “’s Jessica Jones”. Dopo aver scoperto che i loro genitori sono membri della malvagia organizzazione ...