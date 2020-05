Messaggio di Giuseppe Conte su Facebook: “Ora responsabilità, Italia nelle vostre mani” (Di domenica 3 maggio 2020) Da domani, lunedì 4 maggio, avrà inizio la Fase 2 in Italia. La parola d’ordine sarà: gradualità. Il Governo, infatti, pur riscontrato una sensibile diminuzione dei casi attivi e l’abbassamento della curva epidemiologica, non vuol abbassare la guardia e confida in primis sul buonsenso della collettività oltre che dare il via libera su alcuni aspetti legati alle attività motorie, alle visite dei tanto chiacchierati “congiunti” e agli spostamenti possibili all’interno della Regione. L’obbligo delle mascherine dipenderà dalle ordinanze regionali, mentre sarà doveroso e rigoroso il rispetto della distanza di sicurezza. Conte, da questo punto di vista, ha lasciato un Messaggio sulla sua pagina Facebook agli Italiani confidando sulla loro responsabilità e sul rispetto delle regole, ribadendo ... Leggi su oasport Il messaggio di Giuseppe Conte il primo maggio : “Ho letto le vostre richieste - valuterò i vostri consigli”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : l’Italia attende il messaggio di Giuseppe Conte - fase 2 dal 4 maggio

Orario discorso Giuseppe Conte oggi alla Camera : programma - tv - streaming. Entro il week-end il messaggio agli italiani (Di domenica 3 maggio 2020) Da domani, lunedì 4 maggio, avrà inizio la Fase 2 in. La parola d’ordine sarà: gradualità. Il Governo, infatti, pur riscontrato una sensibile diminuzione dei casi attivi e l’abbassamento della curva epidemiologica, non vuol abbassare la guardia e confida in primis sul buonsenso della collettività oltre che dare il via libera su alcuni aspetti legati alle attività motorie, alle visite dei tanto chiacchierati “congiunti” e agli spostamenti possibili all’interno della Regione. L’obbligo delle mascherine dipenderà dalle ordinanze regionali, mentre sarà doveroso e rigoroso il rispetto della distanza di sicurezza., da questo punto di vista, ha lasciato unsulla sua paginaaglini confidando sulla loro responsabilità e sul rispetto delle regole, ribadendo ...

HeideVecchio : RT @LaVeritaWeb: La Casa Bianca sceglie l'azienda di Giuseppe Bono per una mega commessa da 5,5 miliardi e lancia le Fremm tricolore come m… - 73luke73 : RT @LaVeritaWeb: La Casa Bianca sceglie l'azienda di Giuseppe Bono per una mega commessa da 5,5 miliardi e lancia le Fremm tricolore come m… - SBrannetti : RT @LaVeritaWeb: La Casa Bianca sceglie l'azienda di Giuseppe Bono per una mega commessa da 5,5 miliardi e lancia le Fremm tricolore come m… - FcaPitti : RT @LaVeritaWeb: La Casa Bianca sceglie l'azienda di Giuseppe Bono per una mega commessa da 5,5 miliardi e lancia le Fremm tricolore come m… - MariellaLoi : RT @LaVeritaWeb: La Casa Bianca sceglie l'azienda di Giuseppe Bono per una mega commessa da 5,5 miliardi e lancia le Fremm tricolore come m… -

Ultime Notizie dalla rete : Messaggio Giuseppe Il messaggio del premier Giuseppe Conte alla vigilia della fase2 La Provincia di Biella Messaggio di Giuseppe Conte su Facebook: “Ora responsabilità, Italia nelle vostre mani”

Da domani, lunedì 4 maggio, avrà inizio la Fase 2 in Italia. La parola d’ordine sarà: gradualità. Il Governo, infatti, pur riscontrato una sensibile diminuzione dei casi attivi e l’abbassamento della ...

Fase 2, il messaggio di Conte agli italiani: “Serve responsabilità, ma sono fiducioso”

“Domani comincerà la Fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il Coronavirus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità”: con queste parole il pr ...

Da domani, lunedì 4 maggio, avrà inizio la Fase 2 in Italia. La parola d’ordine sarà: gradualità. Il Governo, infatti, pur riscontrato una sensibile diminuzione dei casi attivi e l’abbassamento della ...“Domani comincerà la Fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il Coronavirus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità”: con queste parole il pr ...