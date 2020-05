In Val Pusteria riappare la scritta "Los von Rom" (Di domenica 3 maggio 2020) In segno di protesta contro la 'fase 2' dettata dal governo nazionale, in Alto Adige è riapparso lo storico slogan secessionista 'Los von Rom' ('via da Roma'). Si tratta di scritte di fuoco accese sulle montagne inserite nella campagna di provocazione contro il governo lanciata dal Suedtiroler Schuetzenbund, il corpo dei 'cappelli piumati' dell'Alto Adige. Le scritte sono apparse in Val Pusteria, in particolare a Villabassa dove opera la Schuetzenkompanie Johann-Jaeger. La politica dell'Alto Adige è impegnata in questi giorni ad un disegno di legge 'ad hoc', da approvare tra l'8 e l'11 maggio, per riattivare entro il 25 maggio tutte le attività a seguito della crisi legata al coronavirus. Leggi su agi Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Val Pusteria e Cortina perdono ma chiudono in vetta il Master Round (Di domenica 3 maggio 2020) In segno di protesta contro la 'fase 2' dettata dal governo nazionale, in Alto Adige è riapparso lo storico slogan secessionista 'Los von Rom' ('via da Roma'). Si tratta di scritte di fuoco accese sulle montagne inserite nella campagna di provocazione contro il governo lanciata dal Suedtiroler Schuetzenbund, il corpo dei 'cappelli piumati' dell'Alto Adige. Le scritte sono apparse in Val, in particolare a Villabassa dove opera la Schuetzenkompanie Johann-Jaeger. La politica dell'Alto Adige è impegnata in questi giorni ad un disegno di legge 'ad hoc', da approvare tra l'8 e l'11 maggio, per riattivare entro il 25 maggio tutte le attività a seguito della crisi legata al coronavirus.

In segno di protesta contro la 'fase 2' dettata dal governo nazionale, in Alto Adige è riapparso lo storico slogan secessionista 'Los von Rom' ('via da Roma'). Si tratta di scritte di fuoco accese sul ...

IL VIDEO. Le fiamme avvolgono un palazzo, l'intervento dei vigili del fuoco evita l'espandersi dell'incendio

BOLZANO. Grosso incendio nel corso della notte in Val Pusteria dove un edificio è stato avvolto dalle fiamme. L'allarme da parte degli abitanti è stato lanciato verso l'una di notte e sul posto si son ...

