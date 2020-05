Giro d’Italia 2020: i possibili partecipanti. Vincenzo Nibali dovrebbe esserci, Evenepoel sicuro (Di domenica 3 maggio 2020) Vi è ancora molta oscurità attorno a quella che dovrebbe essere la start-list del Giro d’Italia 2020 nel caso la corsa dovesse realmente svolgersi a ottobre. D’altronde molti corridori, non avendo ancora la certezza che la stagione riprenderà, preferiscono temporeggiare ancora un po’ prima di programmare l’eventuale ritorno in sella. Chi ha annunciato che sicuramente sarà della partita è l’enfant prodige belga Remco Evenepoel. Il giovanissimo fuoriclasse fiammingo, infatti, ha nei Mondiali e nella Corsa Rosa i suoi obiettivi principali, ammesso che si riesca a gareggiare, e si è detto disposto a rinunciare alle classiche delle Ardenne pur di essere al via della manifestazione italiana. Ci sono ottime chance, inoltre, di vedere ai nastri di partenza il campione uscente Richard Carapaz e il secondo classificato ... Leggi su oasport Giro d’Italia virtuale 2020 : la Jumbo-Visma con Kruijswijk si impone nella quinta tappa. Astana avanti in classifica

Ciclismo - Fabio Aru : nuovi obiettivi da riscrivere. Un autunno per rinascere : il sardo sarà al Giro d’Italia?

Giro d’Italia 2020 - le salite oltre i 2000 metri presenti nel percorso. Si potranno disputare ad ottobre? (Di domenica 3 maggio 2020) Vi è ancora molta oscurità attorno a quella cheessere la start-list deld’Italianel caso la corsa dovesse realmente svolgersi a ottobre. D’altronde molti corridori, non avendo ancora la certezza che la stagione riprenderà, preferiscono temporeggiare ancora un po’ prima di programmare l’eventuale ritorno in sella. Chi ha annunciato che sicuramente sarà della partita è l’enfant prodige belga Remco. Il giovanissimo fuoriclasse fiammingo, infatti, ha nei Mondiali e nella Corsa Rosa i suoi obiettivi principali, ammesso che si riesca a gareggiare, e si è detto disposto a rinunciare alle classiche delle Ardenne pur di essere al via della manifestazione italiana. Ci sono ottime chance, inoltre, di vedere ai nastri di partenza il campione uscente Richard Carapaz e il secondo classificato ...

OA_Sport : #Giro d’Italia 2020: i possibili partecipanti. Vincenzo #Nibali dovrebbe esserci, #Evenepoel sicuro - mvagicsh0p : @tyyyblackthorn anche io aiuto ahaha alcuni anche da prima! due mi dice che sono arrivati qui e affidati alla spedi… - SindoniSantino : @luigidimaio CORONAVIRUS, 18 MILA MATRIMONI ANNULLATI ED IL SETTORE È IN PROFONDA CRISI Attorno ai fiori d'aranc… - SindoniSantino : @luigidimaio @Mov5Stelle CORONAVIRUS, 18 MILA MATRIMONI ANNULLATI ED IL SETTORE È IN PROFONDA CRISI Attorno ai f… - SindoniSantino : @GiuseppeConteIT CORONAVIRUS, 18 MILA MATRIMONI ANNULLATI ED IL SETTORE È IN PROFONDA CRISI Attorno ai fiori d'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Fase 2, per Conte non è un liberi tutti: «Ma l’Italia di più non reggerebbe» Corriere della Sera