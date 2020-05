Elenoire Casalegno Instagram | curve strizzate nel micro bikini | «Da calendario!»

Leggi su urbanpost

(Di domenica 3 maggio 2020) La bravissima conduttrice di Vite da copertina,, suè seguita da oltre 800 mila followers, i quali ogni giorno si lasciano trasportare dalle sue mille avventure. Poche ore fa ha postato una sua foto indecisamente interessante. Il suo suo fisico mozzafiato ha completamente catturato l’attenzione dei suoi ammiratori. Davanti alla sua posa da calendario, la loro fantasia ha creato dei veri e propri film. Impossibile resistere a tanta seduzione. Il post, che ha rallegrato la giornata di tutti quanti, è piaciuto davvero moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto letteralmente il pieno di like e commenti. Leggi anche –> Justine Mattera, provocante sulla poltrona in intimo: «Zoom obbligatorio!»nelLa bellissimacon il suo ...