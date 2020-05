Chiesa Juventus, nell’affare una contropartita: i dettagli (Di domenica 3 maggio 2020) Chiesa Juventus – La Juventus continua sempre a seguire Federico Chiesa. Il talento della Fiorentina piace molto ai bianconeri, con quest’ultimi che adesso valutano la strategia per portarlo a Torino. Paratici ha in mente di inserire una contropartita tecnica, per cercare di addolcire l’accordo con Commisso e per aggiudicarsi il centrocampista tanto desiderato. Chiesa Juve: Rugani nell’affare Secondo le ultime indiscrezioni la Juventus starebbe pensando di inserire nella trattativa il cartellino di Rugani come contropartita per ottenere il sì da parte del club gigliato. L’idea stuzzica molto la dirigenza toscana, che non chiude a quest’ipotesi. Leggi anche: Coronavirus Matuidi: “adesso c’è la psicosi” Non solo: la Viola segue anche Marash Kumbulla, ma la proposta bianconera potrebbe convincere Pradé & Co. a ... Leggi su juvedipendenza Calciomercato Juventus - da Pogba a Chiesa : ecco la verità di Di Marzio

